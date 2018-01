De Dijk en Dotan naar Parkfeest Oosterhout

Tribute Night (18.00 tot 00.00 uur)

De vrijdagavond staat voor het vijfde jaar op rij in het teken van tribute. Dat concept bevalt de organisatie en het publiek goed, zegt Zimmerman. ,,Je ziet sowieso dat tributefestivals en -nights de laatste jaren populair zijn. De liedjes zijn herkenbaar. Je kunt artiesten boeken die anders onbereikbaar zijn.''

Drie van de vijf namen voor de Tribute Night zijn gisteren naar buiten gebracht: The Hillbilly Moonshiners met muziek van Mumford & Sons, The Ed Sheeran Experience uit Engeland en The Ultimate Guns N’ Roses Tribute. ,,De avond zetten we steviger weg'', zegt Zimmerman. Zo is er volgens hem 'nog meer een mix in muziekstijlen' en is er gekozen voor de 'hele goede namen uit het circuit'.

Volledig scherm The Hillbilly Moonshiners vertolkt covers van onder andere Mumford & Sons. foto PR

Festivaldag (14.30 tot 00.00 uur)

Voor de zaterdag, de Festivaldag, moet de organisatie nog de laatste puntjes op de i zetten. Vier van de negen namen zijn bekendgemaakt: De Dijk (,,De band staat voor de vierde keer in het Slotpark."), Dotan (,,Komt met nieuw materiaal via Londen, Brussel, Amsterdam en Berlijn naar Oosterhout.''), Kraak & Smaak (,,Dé verrassing van Parkfeest 2010.") en Wulf (,,Scoorde in korte tijd twee grote hits''.)

Ook hier is afwisseling weer het toverwoord, zegt de Parkfeest-voorzitter. ,,We willen een breed programma aanbieden. Voor de een is De Dijk een headliner, voor veel jongeren Wulf. Zo maken we Parkfeest voor een gevarieerd publiek leuk en blijven we bezoekers vooral ook verrassen.''

Volledig scherm Dotan komt met nieuw materiaal via Londen, Brussel, Amsterdam en Berlijn naar Oosterhout. © ANP Kippa

Familiedag (13.00 tot 22.00 uur)

Zondag is traditiegetrouw de Familiedag, met optredens en straattheater. Zimmerman: ,,Dat programma volgt later.''

Volledig scherm Zondag is traditiegetrouw de Familiedag (op de foto editie 2017), met optredens en straattheater. © RENE SCHOTANUS