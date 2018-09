De Cammeleur feestelijk geopend in Dongen

Traais Tripeltje, First Summer en Black Sabbath strijden om titel Brabants Lekkerste Bier

1 september HILVARENBEEK - De jury heeft geroken, geproefd en gesproken. Drie bieren gaan op voor de titel van Brabants Lekkerste Bier 2018. Wordt het First Summer van Baros uit Sprang-Capelle, Black Sabbath van Bliksem uit Breda of Traais Tripeltje van De Puzzelaer uit Terheijden? Uitslag volgt zondag 9 september, op de Vrijthof in Hilvarenbeek. Impressie van het juryberaad.