De Boodschap zoekt oplossing barprobleem ouderen

RIJEN - Cultureel Centrum De Boodschap in Rijen zoekt een oplossing voor het einde aan de barvoering door De Senioren Vereniging Rijen (SVR) en de W-groep. De PvdA wil weten hoe dit in elkaar steekt omdat volgens de raadsfractie oude afspraken gelden.

In vragen aan het college schrijft de fractie dat de twee culturele centra De Boodschap in Rijen en De Schakel in Gilze uitstekend functioneren onder de paraplu van Culturele Centra Gilze en Rijen(CCGR). Mede dank zij de subsidie die het verenigingen mogelijk maakt tegen een redelijk tarief een thuisbasis te bieden.

Commercieel

In de brief stelt de fractie verder dat de CCGR mogelijk verenigingen verdringt door zelf commercieel te verhuren. De fractie wijst er verder op dat in het verleden aan de SVR is toegezegd dat zij de bar mag blijven beheren in de eigen vleugel De Oase. ,,Na een eerdere flinke verhoging van de huur heeft SGR nu opdracht gekregen de bar te sluiten'', zegt fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt. ,,Wij willen graag van het college weten hoe dit zit. Als de bar sluit dan loopt de SVR jaarlijks iets van 20.000 euro mis. En ze hebben net een huurverhoging gehad van 20.000 euro. Wij willen niet dat ze in de problemen komen.'' De fractie vraagt zich af of dit kan en of de horecawetgeving hierbij een rol speelt.

Directeur-bestuurder Ingrid Langen van de de CCGR is verbaasd over de vragen. ,,Dit speelt al sinds 2012. We proberen hier in alle gemoedelijkheid afspraken over te maken. Het probleem is dat de horecavergunning valt onder de CCGR. De mensen van de SGR voldoen niet aan alle wettelijke eisen voor het voeren van een bar. Als er controle komt, ben ik de sjaak. Vandaar dat we een oplossing zoeken.''

Stress

Ze weet dat het lastig is omdat het al heel lang gedoogd wordt. ,,Bij SGR waren telkens bestuurswisselingen, dus bleef het telkens hangen. Mensen schieten in de stress omdat ik een brief heb gestuurd dat we het nu echt voor 1 januari geregeld willen hebben'', zegt Langen. De intentie is er samen uit te komen. Er zijn oplossingen te bedenken als huurcompensatie.

Het heeft ook te maken met de subsidie en het zo zelfstandig mogelijk laten draaien van De Boodschap. ,,Barinkomsten zijn voor ons belangrijk. Je ziet steeds vaker dat mensen na een evenement onze bar mijden en naar de goedkopere bar van de SVR gaan. Terwijl de koffie bij ons al maar 1,70 kost.'' Volgens de directeur heeft ook de gemeente aangegeven dat als SVR in de knel komt zij bijspringt als de reserves tenminste niet te hoog zijn.

Geen eeuwigheidswaarde