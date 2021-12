De boa van Drimmelen deelt straks ook bonnen uit in de Dordtse Biesbosch

Sandra Diepstra­ten stapt per direct op als wethouder in Gilze en Rijen: ‘Het probleem bestaat al twee jaar en wordt steeds erger’

RIJEN - Sandra Diepstraten stapt per direct op als wethouder in de gemeente Gilze en Rijen. Dinsdagavond nam ze ontslag. ,,Het is niet meer goed werkbaar zoals we het nu doen.”

7 december