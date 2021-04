De bladkorven mogen blijven in Gilze en Rijen, halvering levert te weinig op

In de bezuinigingsrondes nam de gemeenteraad in 2019 een motie aan om te onderzoeken of het aantal bladkorven gehalveerd kon worden. Dat zou 12.000 euro op moeten leveren. Reden was mede omdat ook veel tuinafval in de korven wordt gegooid. Uit onderzoek blijkt dat halvering van het aantal korven geen halvering van de kosten betekent.

Vallend blad

De gemeente plaatst de korven waar veel gemeentelijke bomen staan die in de herfst tot forse buien van vallend blad leiden. Bewoners gebruiken de manden om het bladafval dat in hun tuin of op straat valt te verzamelen. In zes rijrondes leegt de ophaaldienst de korven wekelijks, voert de inhoud af zorgt ervoor dat het afval verwerkt wordt.

Gekeken is bij de korven in Molenschot (15), Rijen-West (59), Rijen-Oost (66) en Gilze (58). Hieruit blijkt dat bewoners de korven goed gebruiken. Naarmate de herfst vordert, is het vaak volle bak. Maar niet altijd met alleen bladafval van gemeentelijke bomen. Geen huishoudelijk afval, maar wel snoeiafval uit eigen tuin en gerooide struiken. Dat gebeurt meestal incidenteel, maar in Rijen-Oost is het structureel. Opmerkelijk is dat in 2020 hier als enige locatie niet opnieuw onderzocht is.

Waarderen

Overigens is door een andere manier van inzamelen de aanwezigheid van snoeiafval tussen het blad in de verwerking geen probleem meer. Enkele korven zijn wat verplaatst en de buitendienst ervaart dat straatbewoners de aanwezigheid van de korven waarderen.

De conclusie is dat halvering geen goed idee is, hoewel meer bladafval uit eigen tuin dan uit openbaar groen in de korven belandt. Toch menen B en W dat bewoners ook delen van straten schoonvegen, al is het maar omdat het bladafval anders toch overal belandt. Ook zou halvering veel klachten opleveren en moet de route toch gereden worden, dus is de besparing beperkt. Daarnaast beteugelt het klachten over bladafval.

Tips

Om het juiste gebruik te stimuleren gaat de gemeente tips geven en nog eens uitleggen wat wel en niet mag. De commissie Ruimte praat over het memo in de commissie Ruimte van 12 april.