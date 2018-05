De bijzondere band tussen kunstenaar Christo en Janus Vaten in Oosterhout: 'Het is een eer. Elke klus weer'

Bestuurder gezocht die tegen boom reed tussen Nieuwen­dijk en Almkerk en er vervolgens vandoor ging

5 mei NIEUWENDIJK - Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag tussen 3.00 en 4.00 uur tegen een boom gereden op de Doornseweg tussen Nieuwendijk en Almkerk. Hij of zij is er vervolgens vandoor gegaan.