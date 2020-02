De Biesbosch bezaaid met plastic: in Geertruidenberg komen de inwoners zelf in actie

VideoGEERTRUIDENBERG - ‘Hier ligt de jackpot’, verzucht Susan Ghuijs. Ze kijkt naar de met plastic bezaaide kade van de rivier de Donge. ,,Dit is allemaal aangespoeld”, zegt ze tegen de groep. Finn (10) reageert verbaasd: ,,Hebben mensen dit echt in het water gegooid?”

Eerder deze week ontdekten boswachters dat delen van De Biesbosch bezaaid liggen met plastic flessen, verpakkingsmateriaal, papiertjes en ander afval. Door het hoge water kwam de troep in het natuurgebied terecht. Nu het water zich weer terugtrekt, blijft het achter in de struiken. Ook in de kades van dichtbijgelegen rivieren is het raak.

Imme (10) probeert een fles uit het water te pakken. Als hij beet heeft, klinkt er gejuich.

Gezellig plastic rapen

Staatsbosbeheer gaat maandag in overleg over een opruimplan. Ondertussen ontstaan er vanuit inwoners al initiatieven. Zo deed Susan Ghuijs uit Geertruidenberg een oproep op Facebook: ‘Wie heeft er zin om zaterdagmiddag een paar uurtjes gezellig plastic te rapen langs de Amer en de Donge?’ Haar berichtenbox stroomde vol, zegt ze. Zo'n vijftien mensen, vooral kinderen, komen uiteindelijk meehelpen.

Gewapend met prikkers, handschoenen en vuilniszakken struinen ze de kades af. ,,Pak mijn hand vast", zegt Nicole Oomen als zoon Imme (10) een fles uit het water probeert te pakken. Als hij beet heeft, klinkt er gejuich. ,,Op het eerste gezicht lijkt er niet veel te liggen, maar als je goed kijkt...", vertelt Nicole.

Zo'n vijftien mensen, vooral kinderen, doen mee met de schoonmaakactie in de rivierkade van de Donge en Amer.

De Bergse kent Ghuijs niet, maar kwam haar oproep toevallig tegen. ,,We houden van de omgeving”, zegt ze. ,,We suppen vaak in De Biesbosch, en dan denk ik steeds: ik had een vuilniszak moeten meenemen.” Ze vindt het vooral goed om de actie met haar twee zoons te doen: ,,Om ze op deze leeftijd al bewust te maken.”

Jackpot

Even verderop, komt de groep bij de ‘jackpot’. De hele kade ligt bezaaid met troep. ,,Dit is echt niet normaal”, verzucht een van de kinderen. De ene na de andere vuilniszak wordt gevuld. Een voorbijganger kijkt verbaasd op. ,,Eindelijk gelijkgestemden”, zegt hij. ,,Ik loop elke dag een rondje om het afval op te ruimen. Goed bezig!”

Plasticsoep is 'zorgwekkend’

Boswachter Thomas van der Es noemt het afval in De Biesbosch ‘zorgwekkend’, zo liet hij eerder aan deze krant weten. ,,Je wilt dat niet in je ecosysteem hebben. Vogels kunnen er een nestje van bouwen of het per ongeluk aan hun jongen gaan voeren. Vissen kunnen stukjes binnen krijgen. Met alle kwalijke gevolgen van dien.’’ En dus is het een kwestie van zo snel mogelijk, zo veel mogelijk, opruimen. ,,Het broedseizoen begint 15 maart. Tot die datum hopen we dat er zoveel mogelijk vuilnis kan worden weggehaald. Daarna is het niet slim om met prikkers door de Biesbosch te lopen, omdat je dan broedende vogels kunt storen.’’

Ook Ghuijs is tevreden. ,,Het geeft me een warm gevoel om de kinderen aan de gang te zien”, zegt de Bergse, die vrijwilliger is bij de plaatselijke natuurfederatie. ,,Het is een mooie dag aan het begin van het jaar. Goed om eerst wat op te ruimen voordat we gaan genieten van de natuur. Je moet iets terugdoen.”

Susan Ghuijs (rechts, zwarte jas) zag op Facebook berichten over de plasticsoep en besloot een actie op touw te zetten.

Stukjes van auto's en bierflesjes

De opbrengst na een paar uur plasticruimen, is niet mis. ,,Het zijn de spullen die je normaal vindt, maar dan meer”, zegt Ghuijs. ,,Al is het wel minder dan in De Biesbosch zelf. Wij zitten hier natuurlijk aan de rand.” Het water is daarnaast hoger dan ze had verwacht: ,,Misschien is een deel van het afval al weer terug in de rivier.”

Reno (13) maakt samen met zijn vrienden de balans op: ,,Stukjes van auto's, borden en heel veel plastic en piepschuim.” Finn (10) was vooral verrast door het verkeersbord, vertelt hij. ,,En verder zag ik vooral bierflesjes.” 'Heel slecht’, vindt de plasticruimer. ,,In de natuur horen planten en dieren. Geen afval.”