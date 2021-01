De bieb is gesloten en tóch is het druk: ‘Voor een persconferentie komen mensen hamsteren’

Door de lockdown is lezen weer helemaal in. Dat merken ze bij de bibliotheken in de regio Oosterhout. ,,Het is druk”, zegt Paul Adels, directeur van Theek 5. Bij de zes vestigingen van Theek 5 loopt de zogeheten Theek Away Service als een trein. In de tien weken dat de afhaalservice voor boeken tijdens de verschillende lockdowns actief was, zijn er in Oosterhout en omgeving 2.758 pakketten met boeken uitgeleend. Ieder pakket bestaat uit meerdere titels. In de eerste week van januari gaat het om 413 pakketten.