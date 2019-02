De Beweging op rotonde in Made

MADE – Het kunstwerk De Beweging is na ruim tien jaar weer terug in de openbare ruimte van Drimmelen. Gistermiddag plaatste een hijskraan het kunstwerk op de rotonde in Made. Wethouder Harry Bakker mocht het werk op zijn plaats hijsen.

De rotonde verbindt sinds april 2018 de Godfried Schalkenstraat, Marktstraat, Nieuwstraat en Adelstraat in Made. Voor deze rotonde zijn toentertijd de laatste stoplichten in Made vervangen. Het ronde beeld De Beweging past volgens de gemeente goed bij de functie van een rotonde én bij de nieuwe inrichting van het centrum van de dorpskern.

Het beeld is in 1994 gemaakt door schilder en beeldhouwer Niek van Leest, die in 2012 overleed. Zijn zoon en zaakwaarnemer Pier van Leest kon niet aanwezig zijn bij de plaatsing, maar liet wel weten dat hij tevreden is dat het beeld gerestaureerd en herplaatst wordt.

,,Iedereen kan het nu weer zien. Het is goed dat de gemeente Drimmelen alle kunst in de openbare ruimte blijft onderhouden. Zo blijft het behouden voor de toekomst”, aldus Pier van Leest.

Het kunstwerk stond in het verleden bij de sporthal in de Romboutstraat. Toen die hal werd gesloopt is het kunstwerk bij de gemeentewerf opgeslagen. Daar stond het ruim tien jaar. Het beeld is inmiddels gerestaureerd, roestkleurig gemaakt en heeft een nieuwe sokkel gekregen. In totaal is het kunstwerk 1,5 meter hoog.