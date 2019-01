De beste bakkerij van Nederland zit in Made

Broers Barry (41) en Jeroen (40) van der Steen uit Made hebben voor de tweede keer De Gouden Schieter gewonnen. Dit is dé vakprijs voor de beste bakkerij van Nederland. In 2013 wonnen ze deze prijs voor het eerst met hun bakkerij aan de Godfried Schalckenstraat in Made.

,,Even opsommen hoor. Lekkerste Brabants worstenbrood in 2014, jaar later op een na beste kerststol van Nederland, in 2016 beste paasbrood van Nederland en beste bakker West-Brabant, in 2017 een na beste bakkerij van Nederland, vorig jaar derde en nu weer eerste. Prijs na prijs winnen ze'', aldus Eric Weitering.

Hij werkt voor bakkerij Van der Steen en is trots. Weitering: ,,In de laatste 15 jaar stonden ze twaalf keer in de top 10 van beste bakkerij van Nederland. Dat is niet niks. Deze wedstrijd geldt voor alle 170 bakkerijen die aangesloten zitten bij het Echte Bakkersgilde."

Familiebedrijf

De bakkerij is een echt familiebedrijf. In 1946 startte opa Janus de onderneming. In de ochtend bakte hij het brood en in de middag bracht hij het rond op zijn bakfiets. Zijn zoon Ad nam de bakkerij in 1979 over en breidde uit. Hij sloot zich ook aan bij het Echte Bakkersgilde en mocht vanaf toen de naam Van der Steen, de Echte Bakker voeren. Weitering: ,,Om hierbij aangesloten te blijven moet je altijd kwaliteit leveren. Ze controleren je zes keer per jaar. Je moet aan hoge eisen voldoen."

Diep in de nacht

Sinds de broers in 2007 de bakker overnamen van hun vader is dit nooit een probleem geweest. Prijs op prijs slepen ze in de wacht. Als we eigenaar Jeroen proberen te bereiken, ligt hij te slapen. Zijn vrouw Linda: ,,Dat hoort bij het vak. Vannacht gaat hij weer aan de slag, zodat er morgenochtend vers brood in de winkel ligt.”

Lastig? Linda: ,,Het hoort erbij. Je past je gezinsleven er op aan. Het is een bekend familiebedrijf met veel vaste klanten. Jeroen en zijn broer Barry hebben een mooie samenwerking. Een unieke band. Ze zijn altijd bezig met beter willen worden. Leuk om te zien."



Een paar uur later belt Jeroen op. Hij is net wakker. ,,Het was erg druk de afgelopen dagen. Gisterochtend was ik vroeg wakker. Heb worstenbroodjes uitgedeeld aan klanten. Leuk om samen met ze dit succes te vieren", vertelt Jeroen enthousiast.



,,Uiteindelijk gaat het om tevreden klanten. We doen iedere nacht ons best om de volgende ochtend het beste product te leveren. Zo'n wedstrijd winnen is dan wel dé erkenning. Onze vader was ook altijd fanatiek met bakken. Nog steeds bemoeit hij zich graag met de zaak. Hij woont er tegenover en komt dagelijks over onze schouders meekijken."

Wassenaar

De wedstrijd levert veel publiciteit op. Jeroen: ,,Altijd leuk als je hierdoor nieuwe klanten erbij krijgt. Maar, we hebben al een groot vaste klantenbestand. Mensen uit Dongen, Oosterhout en Breda kopen wekelijks brood in onze winkel. Laatst heb ik zelfs worstenbroodjes naar Wassenaar moeten opsturen."

Deze worstenbroodjes zijn ook wel eens in de prijzen gevallen. ,,Die doen het goed. We verkopen er zo'n 7.000 per week.”

