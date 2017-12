De Beiaard in Oosterhout aan de slag met flexibel onderwijs: 'Alleen wat lastiger om af te spreken'

Nieuwe locatie Veerse IJsplein Raamsdonksveer drukbezocht

6:15 RAAMSDONKSVEER - De ijzers zijn deze kerst weer ruimschoots uit het vet gehaald. Sinds zaterdag is het 't Veerse IJsplein weer geopend en het bestuur is tevreden over de opkomst bij de nieuwe locatie. "We kunnen over de koppen lopen."