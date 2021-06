‘De beesten die moeite hebben met de warmte, helpen we zoveel mogelijk’

BoerenpraatMADE - Elke drie weken schrijft Lisette van Oosterhout over het leven over de boerderij. Deze week vertelt ze over goedbedoelde adviezen in warme periodes. ,,Hollandse dieren kunnen tegen Hollandse warmte.”

Omroep Brabant belt voor een reactie op het nieuwsitem van die dag: hittestress bij dieren. Krijgen we dat weer! De overheid gooit er nog een spotje uit over wat we moeten doen - of juist laten - bij warm weer. Dank voor het advies, maar ik kan zelf denken en wij moeten hooien. Hooien kan nu eenmaal niet ’s morgens met de dauw erop.

Loom

Quote De veestapel is loom van de warmte en wij ook. Én van het extra werk dat dat met zich meebrengt De veestapel is loom van de warmte en wij ook. Én van het extra werk dat dat met zich meebrengt. Extra werk in de kaaskelder om de vochtigheid in toom te houden. Extra werk met de kleintjes, die een extra drinkmoment krijgen. De melkkoeien komen halverwege de dag binnen, sproeiertjes aan, ander eten erbij. Extra werk met de oudjes, de dames in kraamtijd, de jongelui in de polder. We zijn er druk mee, maar geen mens die het ziet. Net zoals die beller die een sloot van tien meter breed over het hoofd ziet…

Torens papierwerk

Manlief had zich voorgenomen om op de warmste middag van de week zijn tijd te spenderen aan die torens papierwerk op zijn helft van ‘t kantoor. Helaas: telefoon. De boswachter aan de lijn. Of ‘ie meteen wil komen. De politie heeft melding gekregen dat onze beesten in het natuurgebied geen drinken hebben. De boodschap dat ze dat wel hebben helpt er niet aan.

Quote Meer valt er niet te wensen voor deze koebeesten: volop drinken, volop verkoeling Lisette van Oosterhout Dus hup in de auto, linea recta naar Breda. De agent is ondertussen al vertrokken, op zoek naar een echte heterdaad. Want nadat de boswachter hem de vliet (super brede sloot met altijd stromend water) wijst, ziet hij de drinkplaats waar minstens vier beesten tegelijk in kunnen poedelen. Meer valt er niet te wensen voor deze koebeesten: volop drinken, volop verkoeling.

Check!

Erik stuurt de auto naar Terheijden. Dieren in orde? Check! Drinkpompen in orde? Check! En dóór. Naar Zegge. Daar werden we vorig jaar naartoe geroepen. De NVWA had een melding gehad: magere koeien, die hadden vast geen drinken. Ook toen watervoorziening werd getoond en uitgelegd dat ‘mager’ niet ‘slecht verzorgd’ betekende. Zij knikte instemmend en verzuchtte dat ze bezwijken onder dit soort meldingen.

Hollandse dieren kunnen tegen Hollandse warmte. De beesten die moeite hebben, helpen we zoveel mogelijk. Natuur is geen mooi sprookje, natuur is het recht van de sterkste. Zelfredzaamheid hoort daar ook bij. Behalve voor ons mensen. Wij krijgen weer een waarschuwing over de ether. Paniek: Code Oranje vanavond. Goh, je meent het…

