De Bast als hét carnavalssymbool van Kaaiendonk

OOSTERHOUT - In Den Bosch siert de kikvors de carnavalskleding en in Bergen op Zoom dragen velen met vastenavend een gordijn. In Oosterhout kennen ze zo'n eigen ‘draagsymbool’ niet. Daar wil de Stichting BOMBAST verandering in brengen met de ‘Bast’. Voor dit seizoen zijn alle exemplaren al vergeven.

De Bast is een schoudervulling die je bovenop je carnavalskleding draagt. Gemaakt van stof, in de Kaaiendonkse kleuren rood en groen. Met ‘narrenpunten’ waaraan belletjes zijn bevestigd. ,,Met carnaval hebben we geen regels, maar volgens de voorschriften draag je de Bast op je rechterschouder", vertelt Hans van Vugt.



Hij bedacht ruim twee jaar geleden samen met drie andere Oosterhouters Bombast: een oernar die onder de grond leeft en opduikt als er iets te vieren valt. De stichting zet allerlei initiatieven rond dit mythische figuur op.

503 Basten

Vorig jaar ontstond het idee van de Bast, als ‘symbool van saamhorigheid'. Na maanden van modellen knippen, proefnaaien en materialen testen, was op 11 november de lancering.



,,We dachten aan vijftig of hooguit honderd bestellingen. Maar ik krijg vrijwel dagelijks een aanvraag in mijn mailbox.” Er zijn nu 503 Basten gemaakt; zondag is de tweede ophaaldag bij restaurant De Schout aan de Markt.

Handgemaakt

Alle exemplaren zijn handgemaakt. ,,Gewoon thuis op de naaimachine.” Twee keer hield de stichting een naaidag bij kunstenaarscollectief BOCK, waar vrijwilligers aan de slag gingen met naald en draad.



,,Elke Bast is door de naamlabel uniek.” Bombast bedenkt voor de kopers steeds een eigen naam met een B. Zoals Barbier, Begaaiing of Brulnar. ,,Het moet passen bij de drager. Als we iemand niet kennen, zoeken we even op Facebook.”

Voor dit seizoen kan de stichting geen Basten (à 7,77 euro per stuk) meer maken. ,,Het materiaal is simpelweg op.” Geïnteresseerden kunnen nog wel via info@bombastherrijst.nl een bestelling plaatsen; die Basten zijn voor de elfde-van-de-elfde viering klaar.