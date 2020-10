De bal gaat rollen in Geertruidenberg met NAC Street League

,,Ik heb met eigen ogen de meerwaarde van NAC in de gemeente gezien. De voetbalclub is hier net zo populair als Ajax, PSV en Feyenoord’’, vertelt Van Kuijk buurtsportcoach in Geertruidenberg. ,,Je ziet dit soort projecten vaak in grote steden. Dat wij als een van de weinige buiten Breda gekozen zijn, maakt mij heel trots.”

NAC Street League is een straatvoetbalcompetitie voor jongens en meiden uit groep 7 en 8 die wonen in Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk. Zes teams kunnen meedoen aan het toernooi. Het seizoen is verdeeld over twee helften. De eerste helft wordt van 28 oktober tot december gespeeld en de tweede seizoenshelft start in het nieuwe kalenderjaar.

Weg van de computer

NAC Street League is bedoeld om kinderen achter de computer vandaan te halen en om buiten te gaan spelen. ,,Daarnaast willen we kinderen stimuleren om mee te helpen bij maatschappelijke projecten en willen we ze mee laten doen aan verschillende clinics.”

Meedoen?

De straatvoetbalcompetitie zal plaatsvinden in het Dongemond Soccer Centrum in Geertruidenberg en op een trapveldje in Raamsdonk. Inschrijven is mogelijk tot 18 oktober bij de Buurtsportcoach. Meer weten over de NAC Street League Geertruidenberg? Neem dan contact op met de buurtsportcoach via buurtsportcoach@geertruidenberg.nl.