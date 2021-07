De Avondetappe komt dinsdagavond live vanuit Molenschot

Prikloca­tie Almkerk gaat na tweeënhal­ve maand alweer dicht

1 juli De vaccinatielocatie in Almkerk wordt op 1 augustus opgeheven. Dat laat GGD West-Brabant weten. ,,Het vaccinatieprogramma verloopt erg succesvol en veel mensen in onze regio zijn al gevaccineerd. Het is nu tijd om de volgende stap te nemen”, zegt Mark van Beers van de GGD.