De Avondetappe brengt heel wat teweeg in Molenschot

Passie en plezier komen samen bij theater­stuk Esther was Joods: ‘Dit is echt fantas­tisch’

2 juli GEERTRUIDENBERG - Tekst en muziek leren via Zoom-sessies, dat was hoe de acteurs van toneelgroep Het Tweede Bedrijf lange tijd hebben toegewerkt naar het spelen van de voorstelling Esther was Joods. Halverwege juli wordt het indrukwekkende theaterstuk acht keer gespeeld in de Geertruidskerk in Geertruidenberg.