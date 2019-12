Dassenburcht op vliegbasis Gilze-Rijen moet wijken voor N282

Kakelverse fabriek Marel in Dongen steunt op oude rotten

8 december DONGEN/BOXMEER - Het aantal kippen in de Nederlandse pluimveesector daalt de laatste jaren, maar slachtmachinefabrikant Marel opent zowaar een kakelverse fabriek in Dongen. Het IJslandse bedrijf is niet voor niets wereldmarktleider. ,,Maar het is vechten om voldoende technisch personeel te vinden’’, zegt Guido Corbey.