Dappere dame (79) verzet zich tegen straatrover in Oosterhout, lukt hem niet tas te grijpen

West-Brabanders op pad in politiek moeras van Brabant

8:00 DEN BOSCH/BREDA - Peter van der Velden, PvdA-prominent uit Breda, en Alfred Arbouw, VVD-coryfee uit Prinsenbeek, gaan uitzoeken hoe de politieke impasse in Provinciale Staten van Brabant kan worden doorbroken. In Den Bosch is het provinciebestuur in december uiteengevallen, nadat de twee CDA-gedeputeerden vanwege zijn opgestapt vanwege onvrede met het stikstofbeleid.