Danseres Marina Bilterijst voor even terug in Waalwijk

Na vijf jaar New York is Marina Bilterijst (27) terug op Nederlandse bodem. De danseres uit Drunen danst tegenwoordig bij Krisztina de Châtel in Amsterdam. ,,Op een gegeven moment moest ik een keuze maken. Blijf ik in Amerika, of ga ik terug naar Europa, Nederland?" Het werd Nederland. Want ook al was New York een fantastisch avontuur. ,,Het leven in Nederland is fijn, simpeler. En hier is mijn familie."