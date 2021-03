Dankzij oogspecialiste Chantal uit Oosterhout gaan honden én zeeleeuwen een stuk vrolijker naar huis

verkiezingen 2021 VVD pakt veel extra stemmen in Geertrui­den­berg

18 maart GEERTRUIDENBERG - De VVD heeft haar positie als grootste partij behouden in Geertruidenberg. De partij haalde zelfs 4,2 procent meer stemmen dan in 2017. De PVV blijft tweede partij, maar moest 3,2 procent van het aantal stemmen inleveren. D66, landelijk de grote winnaar, kreeg er in de gemeente 2 procent bij.