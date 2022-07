Dankzij Marijke Schelleman behoudt Drimmelen zijn kunstweekend: ‘Het was haar laatste wens’

Het raakt Anny Beckers uit Made nog steeds. Even denkt ze terug. Het was oktober 2021 toen Marijke Schelleman (78) stierf. Ze was beeldend kunstenaar, net als Beckers. ,,Marijke was altijd een grote steun bij de organisatie van het kunstweekend in de gemeente Drimmelen.” Haar dood greep Beckers aan.