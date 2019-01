Dames van Flamoes vatten thema’s Drimmelen samen op nieuwjaarsborrel in Made

MADE – Zonnevelden, kerken, gezondheid en geluk. Op een scherm komen de nieuwjaarswensen binnen in de vorm van één woord. Iedereen kan live een berichtje sturen. Een interactieve bijkomstigheid op de nieuwjaarsborrel in het gemeentehuis in Made. Deze werd voor het eerst sinds jaren weer in ‘eigen huis’ gehouden.

,,Geweldig goed geslaagd. Alleen maar blije gezichten en de opkomst is boven verwachting”, aldus Loes van Zwieten. Samen met andere raadsleden Riekje van Vugt en Leo Mol heeft ze de organisatie op zich genomen. Na twee uur staat de teller op driehonderd borrelaars.

De organisatie heeft inwoners benaderd die niet zelfstandig naar de receptie konden komen. Deze zijn opgehaald door de gemeente en konden zo alsnog meegenieten. Van Zwieten: ,,Alleen maar leuke reacties. Dit is wel voor herhaling vatbaar.”

Nieuwe gezichten

,,Het is zeker iets drukker dan voorgaande jaren. Ik zie ook wel nieuwe gezichten. Niet alleen de ons-kent-ons praatjes”, aldus Petra Kimmel. Cliënten van Sovak serveren ondertussen luxe hapjes en Kiemkracht heeft een educatieve twistervariant voor de kinderen gemaakt.

Dat er meer jongeren aanwezig zijn op de bijeenkomst is een van de doelen die de organisatie zich gesteld had. Van Vugt: ,,Leuk dat er naast het woordje van de burgemeester nog meer te doen is voor de inwoners.”

Zonnevelden

In de speech van burgemeester Gert de Kok is opvallend dat hij de problematiek rondom de zonnevelden aanstipt. ,,Door een aangenomen motie over grote zonnevelden in de gemeenteraad eind vorig jaar zal het college de bevindingen en ervaringen van de afgelopen weken opnieuw met de raad bespreken. We zullen iets moeten met de vele reacties vanuit onze inwoners, die zich overvallen voelen. Deze week komt het college nog met een reactie.”

