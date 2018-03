column Groningen ligt in Oosterhout. Om precies te zijn, ligt Groningen in de wijk Slotjes-Midden

7:14 Groningen ligt in Oosterhout. Om precies te zijn, ligt Groningen in de wijk Slotjes-Midden. Zijn er in Slotjes-Midden aardgasboringen? Zitten er scheuren in de huizen? Komt in die Oosterhoutse wijk ook de hele bevolking in opstand? Gaan ze boos en verontwaardigd bij Pauw zitten om politiek Den Haag onder uit de zak te geven? Nee, daar is geen sprake van. Zelfs niet dit weekend, als het met die verschrikkelijk koude noordoostenwind toch wel wat 'Gronings' aanvoelt in Oosterhout.