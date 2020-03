Dagbesteding 2e Kaemer: van kledingzaak naar sociale huiskamer

RAAMSDONKSVEER - Kledingwinkel Triple C aan de Keizersdijk in Raamsdonksveer is de afgelopen maanden verbouwd tot dagbesteding 2e Kaemer. Daar kunnen mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag in de horeca of detailhandel.

2e Kaemer is een initiatief van Wouter Huijbregts, eigenaar van Triple C, en zijn echtgenote Denise Huijbregts-Pomp, eigenaar van maatschappelijk ondersteuningsbureau Sozo Zorg. ,,Ik merkte dat er in deze omgeving weinig mogelijkheden zijn voor mensen met bijvoorbeeld autisme of psychische problemen om hun tijd nuttig te besteden”, vertelt Denise. ,,Vaak kunnen zij wel op een zorgboerderij terecht, maar niet iedereen heeft daar zin in of is daar geschikt voor.”

Wouter zocht al langere tijd naar een nieuwe invulling voor zijn winkel. ,,We zijn ingehaald door de tijd, maar ik wil geen concessies doen aan onze manier van werken”, vertelt hij. ,,Ik hou van het persoonlijke contact met de klanten en de medewerkers.”

Zo kwam het echtpaar op het idee om in de winkel plaats te maken voor horeca en dagbesteding. ,,Interieurbouwer Brent Verschure heeft hier nu echt een huiskamergevoel weten te creëren”, vertelt Denise. ,,Die sfeer vinden we belangrijk, want we willen dat mensen hier graag komen. Niet alleen voor koffie, taart of kleding, maar ook voor onze activiteiten, zoals voorlichtingsbijeenkomsten over dementie en creatieve workshops voor ouderen. De cliënten leren dan hoe ze zoiets moeten organiseren en vervolgens kunnen ze die vaardigheden ook in hun eigen leven toepassen.”

Thessa van Gennip (24) uit Geertruidenberg is de eerste cliënt van Sozo Zorg die aan de slag gaat in de dagbesteding van 2e Kaemer. Ze heeft een mode-opleiding afgerond en gaat in de winkel kleding verstellen. ,,Ik vind het lastig om contact te maken met mensen”, vertelt ze. ,,Daarom valt het voor mij niet mee om een baan te vinden. Kleding is mijn passie, dus ik ben blij dat ik hier mag werken.” Denise: ,,Thessa krijgt de tijd om aan haar vaardigheden te werken. De volgende medewerker in de dagbesteding stroomt pas in als zij gewend is. Zo kunnen we iedereen genoeg aandacht geven.”