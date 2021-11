Daders mogelijke beroving gezocht in Dongen

Aantal wijkagen­ten regio Oosterhout snel weer op orde: ‘Vacatures worden ingevuld’

OOSTERHOUT - Het aantal wijkagenten in Oosterhout en omgeving is binnenkort weer op orde. De wijk Slotjes en kerkdorp Dorst hadden tijdelijk geen wijkagent, maar dit probleem is waarschijnlijk begin 2022 opgelost.

