Daar komt de orgelman! Verrassing voor zwaar gehandicapte Luc in het ziekenhuis

Vrolijke orgelklanken vullen de hal van het ziekenhuis...Ik zag twee beren.. ,,Ik heb heb nog nooit zo spannend naar een lift staan kijken," zegt Tamara de Wijs, vaste begeleidster van Luc. Ze is opgewonden. Samen met vader Ferdy zit zij in het complot.



‘Lieve Luc’ roepen de welkomstballonnen van zijn vrienden, familie en spelers van G-voetbalteam verderop in de hal van het ziekenhuis. Tien minuten later dan gepland rolt de hoofdrolspeler in zijn rolstoel met zijn ouders de lift uit. Zijn broer Rik (22), net op tijd terug van de TU in Eindhoven, holt naar hen toe. Hij pakt Lucs hand en laat hem niet meer los.



En dan, als ze de hoek om rijden, die kreet van Luc, zijn gezicht nog in een grimas. En weer een klank. Daar is de orgelman! Even gaat Luc's arm omhoog. Zijn teamgenoten juichen. Altijd is Kortjakje ziek laat Jan Bekker het orgel spelen. ,,Mooi toch’, is de orgelman kort van stof.