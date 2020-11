Daar is de Aldi dan: nieuwe winkel aan de Zandheuvel ‘loopt al lekker door’

OOSTERHOUT - Een haag van rode, witte en blauwe ballonnen markeert de ingang van de Aldi aan de Zandheuvel in Oosterhout. Het is, vanwege corona, het enige teken van ruchtbaarheid dat de geheel vernieuwde winkel deze vrijdag opent.

In de winkel is het goed merkbaar dat de Aldi deze ochtend om 8.00 uur voor het eerst haar deuren opent. De winkel is brandschoon, de schappen zijn bomvol en geen enkele doos staat scheef. Een medewerker vult secuur de doos met eierkoeken aan.

District sales manager Niels Kuijpers legt uit dat een nette winkel voor Aldi tegenwoordig belangrijk is. ,,Lege dozen zal je bij ons niet meer vinden.” Over de aanloop tijdens deze vroege ochtend is hij tevreden. ,,Het loopt lekker door, zonder dat het te druk wordt. Dat is fijn in coronatijd.”

‘Prima winkel’

Buurtbewoner Ger Vissers laadt de boodschappen in zijn auto. Hij vindt het een prima winkel. “Er zijn ruime, brede paden.” Voor parkeeroverlast is hij niet bang. “Bij elke winkel heb je nu eenmaal auto’s.”

Volledig scherm De Aldi-supermarkt aan de Zandheuvel, in het pand waar voorheen de Boerenbond zat. © Pix4Profs / Johan Wouters

De parkeerplaats aan de voorzijde langs de Adbis van Thornstraat is zo goed als gevuld, aan de zijkant zijn nog lege plekken. In totaal zijn dit een kleine 40 plaatsen. Aan de kant van de Zandheuvel bevinden zich ook nog enkele parkeerplaatsen, evenals een fietsenrek.

Zin in appelflappen

Daniël de Wit stopt de boodschappen in zijn fietstas. Hij is blij dat er nu een winkel in de buurt is. Een passerende vroege wandelaar heeft zin in appelflappen. ,,Die zijn hier best goed, die bakken ze in de winkel.” Mevrouw van Rooij komt voor de kerstdecoratie en het vlees. ,,De ossenhaas is zo lekker.”

Het huidige pand is in een kleine drie maanden aangepast en volledig gasvrij. Het achterste gedeelte, waar de puntdaken nog zichtbaar zijn, herinnert aan de voormalige Boerenbond. Het voorste platte gedeelte is geheel nieuw gebouwd.