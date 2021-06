Da's nog eens bijzonder overnachten: Boetiekhotel Ons Oude Raadhuis geopend in Hooge Zwaluwe

HOOGE ZWALUWE - Symbolischer kan bijna niet: burgemeester Gert de Kok die middels het doorknippen van een lintje toegang verleent aan de nieuwe eigenaren van het voormalige raadhuis. Maar donderdag was het zo ver. Na jaren van renovatie is boetiekhotel ‘Ons Oude Raadhuis’ in Hooge Zwaluwe, van Willem Simonis en Dieuwke Simonis-Stellinga, officieel geopend.

Buurtbewoners, familie, teamleden en een afvaardiging van de gemeente waren hierbij aanwezig. Zonder de steun van deze mensen was het niet gelukt. ,,Hoe vaak hebben we niet gedacht dat het er nooit van zou komen?”, speecht Stellinga.

Want het traject van aankoop was pittig, de verbouwing taai en corona zorgde voor extra uitdagingen. ,,We moesten flink schakelen, maar hebben leren vertrouwen op onze eigen ‘gut feeling’.” Lofwoorden waren er voor haar echtgenoot die dit met zijn ‘gouden handen én hersenen’ mogelijk maakte.

Pand vol geschiedenis

En het resultaat mag er zijn. Acht sfeervolle kamers die verwijzen naar de geschiedenis van het pand. Behalve één, de ‘Vrouwe Lilliane’, die symbool staat voor hedendaagse verbinding. ,,Het is echt een prachtige kamer en ik voel me heel vereerd”, zegt Lilian Lambrechts van Dorpsgericht Werken, naar wie de kamer is vernoemd.

Een eerste logee is er donderdagavond ook. ,,Krijg ik hier morgen mijn ontbijt door?”, klinkt het grappend bij de zware deur in het souterrain. Simonis laat oud-raadslid Loes van Zwieten de celkamer zien. ‘Als het jullie lukt, wil ik de eerste nacht bij jullie komen slapen’ zei van Zwieten vijf jaar geleden bij de presentatie van de plannen. En zo geschiedde: ,,Hartstikke leuk dat ze me uitnodigden om hier ook echt te komen slapen. Ik heb bewondering voor hun ondernemersdrift.”

De eerste weekenden zitten vol, maar het stel wil alles rustig opstarten. Dus nu even op adem komen? ,,We hebben eigenlijk alweer iets nieuws op het oog”, zegt Stellinga. ,,Daarover later meer.”

