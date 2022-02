D66 start petitie om af te zien van auto-te-gast-tunnel in Rijen

RIJEN - D66 is een petitie gestart voor een langzaam verkeertunnel in plaats van een auto-te-gast-tunnel in Rijen. Actiegroep Rijen Ontspoort en de andere oppositiepartijen, PvdA en GGR steunen het verzoekschrift. Eerder sprak de Seniorenvereniging Rijen zich uit tegen een tunnel met auto's.