D66 in Geertruidenberg gaat als zelfstandige partij verder

"We hebben uitvoerig gewikt en gewogen en hebben besloten van D66 een gedegen partij te maken voor de komende jaren, met een eigen geluid", zegt woordvoerder Sjon Stout. Momenteel zitten Anke Voulon en Tommie Mertens voor D66 in de gemeenteraad. Zij willen voor hun partij doorgaan, op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

D66 vormde na de verkiezingen in 2014 een tijdje een fractie samen met GroenLinks. Deze samenwerking liep uit op een breuk. "Die breuk heeft in de overwegingen uiteraard een rol gespeeld", zegt Stout. "Natuurlijk is het al enige tijd geleden, maar we hebben ons wel afgevraagd of dat niet in de weg zal zitten."

Gesprekken

De PvdA nam enkele maanden geleden het initiatief om met GroenLinks en D66 in gesprek te gaan over samenwerkingsmogelijkheden. Vorige week maakten PvdA en GroenLinks hun samenwerking bekend. "Wij hadden wat langer de tijd nodig om tot een keuze te komen", zegt Stout (D66). "We zien kansen voor een eigen lijst en zouden het zonde vinden als D66 bij de komende verkiezingen aan de kant staat."

Lijsttrekker