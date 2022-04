D66 en Rijen Ontspoort willen definitief streep door autotunnel, petitie 634 stemmen

Bouw nieuwe brandweer­ka­zer­nes in Hank en Dussen van start: ‘Straks alles weer up-to-da­te’

HANK / DUSSEN - De bouw van de brandweerkazerne in Dussen start maandag. Later deze maand wordt ook in Hank begonnen aan een nieuw onderkomen voor het plaatselijke brandweerkorps.

