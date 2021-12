D66 en GGR Gilze en Rijen willen geen tijdelijke wethouder

Man met brandwon­den naar het ziekenhuis gebracht na explosie in stroomkast

OOSTERHOUT - Een werknemer van een metaalbedrijf aan de Kanaalstraat in Oosterhout is vrijdagmiddag gewond geraakt. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldt dat er een explosie is geweest in een stroomkast.

10 december