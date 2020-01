D66 Dongen: ‘Nu actie in dossier Tuf’

Dat zegt fractieleider Marieke Schouten naar aanleiding van het nieuws dat de eerste recyclefaciliteit voor kunstgrasmatten in het land hoogstwaarschijnlijk nog voor de zomer in bedrijf komt. De ‘fabriek’ komt in het westelijk havengebied van Amsterdam.

‘Afwachtende houding’

Oppositiepartij D66 verwijt het college al langer een te afwachtende houding aan te nemen in het kwestie rond Tuf Recycling. Het bedrijf aan de Vierbundersweg is niet langer actief, maar op het terrein liggen nog altijd stapels afgedankte kunstgrasmatten. Meer dan volgens de vergunning is toegestaan.

,,Er is nu geen enkele reden meer om de schorsing van de bestuursdwang te handhaven. Het argument was dat er geen locatie was om de matten te verwerken. Nu die er straks wel is, kan er actie worden ondernomen’’, zegt Schouten.

Kosten

Volgens Schouten moet er duidelijkheid komen over de kosten van het ruimen van de matten die er nu illegaal liggen. ,,En wie gaat de rekening betalen betalen? Tuf Recycling is niet failliet verklaard. Wat valt daar te halen?’’

In een raadsinformatiebrief laat het college van burgemeester en wethouders weten in overleg te willen met de provincie Brabant en het ministerie over de nieuwe situatie die ontstaat. Op dit moment zijn er ook nog contacten met Tuf zelf en ‘partner’ ASIR die eerder een groot deel van de infill (mengsel van zand en rubber) heeft opgeruimd. ASIR is ook kandidaat om het recyclen van de matten van Tuf ter hand te nemen, maar een vergunning voor deze klus is vooralsnog niet aangevraagd.