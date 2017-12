D66 doet weer mee in Dongen

DONGEN - Na jaren van afwezigheid doet D66 volgend jaar weer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Dongen. Met dertien kandidaten op de kieslijst doet de lokale afdeling van de partij een gooi naar een vaste positie in de Dongense raadzaal.

Volledig scherm Marieke Schouten is lijsttrekker van de Dongense afdeling van D66. Foto Jan Stads / Pix4Profs © Foto Jan Stads / Pix4Profs

Lijsttrekker is Marieke Schouten, 39 jaar jong. Zij bracht het grootste deel van haar jeugd door in Lekkerkerk, studeerde in Rotterdam, om vervolgens via Barendrecht en het Twentse Losser in 2012 neer te strijken in Dongen. ,,Vanwege het werk van mijn man. Hij is oncoloog in Tilburg", vertelt Schouten, die zelf specialist ouderengeneeskunde is. ,,Maar ik ben nu fulltime moeder voor onze drie zoons, van 11, 10 en 6 jaar."

Initiatiefgroep

Schouten is D66'er in hart en nieren. ,,Ik heb altijd D66 gestemd en ben op een gegeven moment ook lid geworden van de partij. In Losser was geen D66-afdeling. Ik kon die daar wel opstarten, maar de kinderen waren toen nog erg klein", legt zij uit. ,,Eenmaal in Dongen heb ik gereageerd op een e-mail van de partij, waarin gevraagd werd wie er belangstelling had om een Dongense afdeling te beginnen. We zijn toen begonnen met een intiatiefgroep."

Overstap

Dat een aantal leden van het Democratisch Podium (DP) de overstap heeft gemaakt naar het nieuwe D66, bevestigt Schouten. ,,Bij de vorming van de initiatiefgroep waren enkele leden van Democratisch Podium al zeer geïnteresseerd. Onder hen bevond zich maar een beperkt aantal D66-leden. Vooraf was al duidelijk dat DP het moeilijk had en over weinig mensen beschikte."

Kieslijst