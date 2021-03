D’n Haaykaant sluit bijzondere carnaval af met walk thru

Vrijwilligers blikten zaterdag onder het genot van een worstenbroodje, kibbeling of een haring terug op carnaval in D’n Haaykaant. Ook zijn er al nieuwe plannen: een monument op de rotonde.

De traditie wil dat de gemeente Geertruidenberg de overkoepelende carnavalsstichtingen uitnodigt voor het haringhappen. Dit jaar was alles anders. Dus kregen ze een enveloppe met geld: organiseer iets in je eigen kring.

Stichting Raamsdonkse Karnaval deed dat zaterdag in de bouwhal. Geserveerd vanuit een caravan kon onder het genot van een worstenbroodje, een haring of een bakje kibbeling, worden teruggeblikt op een lol- en leutfestijn dat historisch mag worden genoemd. ,,Een goede zet van de gemeente”, vindt Patrick Marcelissen, voorzitter van de stichting. ,,Het zijn al die vrijwilligers die er toch nog iets aardigs van hebben gemaakt.”

Quote Het zijn al die vrijwilli­gers die er toch nog iets aardigs van hebben gemaakt Patrick Marcelissen, Stichting Raamsdonkse Karnaval

Het hart klopte volop

En in D’n Haaykaant is volgens Marcelissen veel op touw gezet. ,,De actie met de versierde deuren in de voortuin was een heel groot succes. Wat ook goed uitpakte was Haaykaant TV om online de activiteiten die op touw zijn gezet te volgen. Vooral heel fijn voor de ouderen die niet meer de deur uit kunnen. Of we dat erin houden? Hopelijk. Het kost veel energie, en die moet als het goed is toch gaan naar de optocht.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Familie de Bont aan de Sluisakker krijgt van de prins een prijs voor hun versierde keukendeur. © Pix4Profs/René Schotanus

Hoe dan ook: de ziel – lol hebben – was weliswaar uit D’n Haaykaant verdwenen met carnaval, het hart klopte nog volop. Doorgaan met die versierde deuren, dat zit er dik in. In de hal lag ligt slechts een stapeltje. Marcelissen: ,,Honderden zijn er dus bewaard, de kans is groot dat die bewoners ze weer in hun tuin zetten.”

Carnavalsmonument

In het dorp, dat waarin carnavalsvereniging Oké een succesvolle carnavalsquiz het sfeertje toch een beetje oppookte, was de rotonde met koppen versierd. Die gaan niet terugkeren, zegt Marcelissen. ,,We hebben grotere plannen. De stichting bestaat in 2022 44 jaar, dus wel willen we een carnavalsmonument plaatsen. Permanent dus.”

Het ontwerp is klaar, in eigen beheer zal het worden uitgevoerd. Alleen zal de gemeente moeten toestemmen. ,,Komende vrijdag gaan we daarover praten.”