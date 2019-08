D(L)ongen was stunt van tv-programma BNNVARA

Geertrui­den­berg mag meepraten over nieuwe plek voor supermarkt

13:14 GEERTRUIDENBERG - Voor de inwoners die mee willen praten over de verhuizing van Supermarkt PLUS op het Schonckplein naar een nieuwe locatie in Geertruidenberg wordt dinsdag 3 september een bijeenkomst gehouden in cultureel centrum De Schattelijn. Organisatoren PLUS, Rialto Vastgoed en de gemeente gaan dan het gesprek aan met mensen die ideeën hebben voor een nieuwe locatie.