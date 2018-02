'Cybercrimineel' Jelle S. is weer bij zijn pa en ma

Kwestie Huisman: vier partijen willen extern onderzoek naar functioneren raad

20:14 OOSTERHOUT Is de gemeenteraad in staat geweest om haar controlerende taak goed uit te voeren? Dat is de hoofdvraag voor een extern onderzoek dat vier partijen in Oosterhout willen laten uitvoeren naar de gang van zaken rond het vertrek van burgemeester Huisman.