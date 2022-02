CurTec krijgt Groene Pluim voor duurzaam werken

CurTec, vroeger Curver, is een bedrijf dat van oudsher in Rijen is gevestigd. Het heeft zich gespecialiseerd in het maken en leveren van kwalitatief hoogwaardige verpakkingen van kunststof voor farmaceutische industrie, de verpakking van chemicaliën en voedingsingrediënten. Het is het 38ste bedrijf in Nederland dat de Groene Pluim heeft ontvangen.

Koploper

Wethouder Ariane Zwarts reikte de plaquette namens de De Groene Pluim en de gemeente uit aan kwaliteits- en innovatiemanager Marcel van Rooijen. ,,Jullie zijn koploper in duurzaamheid en je wilt ook delen dat het de moeite is in het belang van een duurzame onderneming.” De Groene Pluim wil duurzame bedrijven zichtbaarder maken.

Volledig scherm Het bezoek van de Spacebuzz, mede ontwikkeld door astronaut André Kuipers, hoorde bij een duurzaamheidsproject vorig jaar bij CurTec. © Pix4Profs-Ron Magielse

De jury schrijft in het rapport dat zij onder de indruk is van het gezonde werkgeverschap en de continue innovaties bij CurTec. Bij de verpakker zijn 130 medewerkers in dienst en het bedrijf heeft (verkoop)vestigingen in zes landen. De productie vindt plaats in Rijen. ‘Veiligheid en kwaliteit hebben hoge prioriteit bij de kunststofverpakkingen, net als betrokkenheid van de medewerkers en de constante verbetering van arbeidsomstandigheden en werkmethoden’.

Opwekking

CurTec heldere en ambitieuze doelstellingen voor2025 en 2030 in en voor het hele bedrijf als het gaat om werkplezier, groei, duurzaamheid, gezondheid en onderwijs. Geïnvesteerd wordt in hergebruik van kunststof producten, energiebesparing en energie-efficiency. Opwekking van duurzame energie is een volgende stap.