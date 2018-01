Curling is booming in Dongen: 'Het evenement heeft een carnavaleske sfeer'

"Nu gaan we voor dubbel goud, zoals je ziet aan de glanzende bobsleepakken die we dragen. We hebben een eigen facebookpagina, compleet met promofilm." Na die eerste dik verloren wedstrijd komt de vaart erin. Aan het eind van de avond bezetten ze de negende plaats. Er is nog hoop. De finale gaat tussen twaalf teams. Na die eerste dik verloren wedstrijd komt de vaart erin. Aan het eind van de avond bezetten ze de negende plaats. Er is nog hoop. De finale gaat tussen twaalf teams.

DongenIce

Sinds de competitie vier jaar geleden als onderdeel van DongenIce in het leven geroepen werd, heeft de sport een hoge vlucht genomen. Het evenement groeide uit van vijftien naar achtennegentig deelnemende teams. "We zijn de grootste curlingactiviteit in Nederland", zegt wedstrijdleider Erik Emons met onverholen trots. "Doordat Kerst en Nieuw gunstig vielen, konden we meer speelavonden inroosteren, en dus meer teams laten meedingen. Met zo'n zeven leden per ploeg heb je het al gauw over zevenhonderd deelnemers. Per avond kunnen zestien teams tegen elkaar strijden. Die nemen allemaal hun aanhang mee. Het is steeds gezellig druk."

Volgens voorzitter van DongenIce Annemieke Vervoort is curling zo populair in Dongen omdat er geen goede conditie of lange voorbereiding voor nodig is. "Het is heel toegankelijk, en het is een leuke aanleiding om met een groep vrienden iets samen te doen in deze periode. Je ziet inderdaad teams die bestaan uit vrienden. Andere komen uit straten, bedrijven, muziekverenigingen, maar ook uit de plaatselijke politieke partijen. Teams komen in de gekste uitdossingen. Het evenement heeft een carnavaleske sfeer."

Metalen stenen