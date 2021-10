Cultureel Centrum De Schattelijn in Geertruidenberg staat op de drempel van een ‘doorstart’

‘Hoezo een burgerpa­nel voor verkoop Schatte­lijn?’

29 januari GEERTRUIDENBERG - Hoezo moet er een burgerpanel meepraten over de invulling van De Schattelijn en het oude Stadhuis? En wie gaat daar dan in zitten? Keerpunt ’74 is zeer sceptisch over dit instrument dat wethouder Mike Hofkens wil inzetten bij de verkoop of verhuur van haar rijksmonumentale vastgoed op de Markt.