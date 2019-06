Culinair genieten in de buitenlucht met Proef Dongen

Dertien Dongense horeca ondernemers hebben in het park hun tenten opgeslagen rondom een heel groot terras. De gerechten kosten 1, 2 of 3 munten. Een muntje kost 2,50 euro. ,,Als je munten gekocht hebt, kun je in de buitenlucht uit eten. Voor elke smaak is er wel wat te vinden.”

Zomercocktail

Altijd bekenden

Tussen 20.00 uur en 20.30 uur Braziliaanse sferen met Samba- en percussieband Juntos. Daarna is het de beurt aan DJ Jim om een avond vol heerlijke, lounge-achtige muziek in het park te verzorgen. ,,Het allerleukste is dat je niet alleen komt. Je komt vast bekenden tegen. Kom met je buren, je clubgenoten, je familie, je vrijdagavond-borrelclub, je netwerkvrienden of je collega's. Vorig jaar werd er ook druk geappt en gebeld: 'Hé het is hier keigezellig! Kom ook ff mee-eten en mee borrelen', " besluit voorzitter Hendriks.