CS De Mayenèrs bestaat 60 jaar: ‘Van begin tot eind hebben we plezier’

,,Ik heb met de groep veel mooie momenten beleefd, geen een moment was beter dan de andere”, vertelt Ton de Bok (65), al 33 jaar lid van de carnavalsstichting, als hij terugkijkt op zijn periode bij De Mayenèrs. De stichting bestaat dit jaar 60 jaar en er in die tijd een hoop gebeurd.

Meer dan de helft van zijn leven is Ton al een ‘Mayenèr’. Hij heeft 12 jaar in het bestuur gezeten, 13 jaar lang maakte hij deel uit van de Raad van Elf en al 15 jaar is hij veldwachter. Dit laatste doet hij nu voor het laatste jaar.

NeukopLambrechts

Als veldwachter loopt hij voorop bij de optocht en is hij het gezicht van de stichting. ,,De veldwachter wordt op de May ook wel de ‘NeukopLambrechts’ genoemd”, lacht hij. Hier zit een bijzonder verhaal achter. ,,Dit dateert uit de vorige eeuw”, vertelt hij. ,,Rond 1920 gingen de mensen hier doordeweeks altijd werken in het Biesbosch en in het weekend kwamen ze terug naar de May om te drinken. Dat werd altijd knokken.”

Quote Daar kwam hij dan weer aan met zijn gummiknup­pel Ton de Bok Er was toen een agent, die van achteren Lambrechts heette, die alles tot bedaren moest brengen. Hier waren de herrieschoppers niet altijd even blij mee. ,,Daar kwam hij dan weer aan met zijn gummiknuppel, haha. De mensen zeiden toen ook: ‘Neuk op, Lambrechts!’ Die schitterende titel mag ik nu dragen.”

Veel veranderd

CS De Mayeners viert dit jaar het 60-jarig jubileum en er is in die tijd een hoop veranderd aan het volksfeest. ,,Waar het vroeger vooral in grote groepen op straat werd gevierd, stormen mensen tegenwoordig steeds vaker de cafés in”, vertelt Ton. ,,Dat is niet per se negatief, maar wel anders.”

Ook komen er steeds meer bezoekers van ‘boven de rivieren’ naar Brabant om carnaval te vieren. Vaak beleven die het feest toch iets anders dan de mensen die met het volksfeest zijn opgegroeid. Volgens Ton hebben ze daar op de May gelukkig nog geen last van. ,,Hier is het nog echt een dorpsfeest. Er komen weinig mensen van buitenaf, die gaan allemaal naar de grote steden. Iedereen kent elkaar hier en dat maakt het des te leuker.”

Gianni Romme

Quote Hier is carnaval nog echt een dorpsfeest Ton de Bok Naast al de mooie momenten is er toch ook iets gebeurd in die 33 jaar waar hij minder graag aan terugdenkt. In 1998 behaalde voormalig langebaanschaatser Gianni Romme uit Lage Zwaluwe twee gouden medailles tijdens de Olympische Winterspelen in het Japanse Nagano. Hij zou tijdens de carnavalsoptocht in Made op de prinsenwagen worden gehuldigd.

Wat een groot feest had moeten worden, liep uit op een ramp. ,,Om 7.00 uur ‘s ochtends kreeg ik te horen dat de complete wagen die nacht was afgebrand”, aldus Ton. ,,Ik maakte toen deel uit van de commissie optocht, dus dat was voor mij een complete nachtmerrie.”

Gelukkig schoten de andere carnavalsverenigingen snel te hulp. ,,Zij hebben de hele nacht doorgewerkt, zodat Gianni veilig vervoert kon worden op hun wagen. Daar waren we ze heel dankbaar voor.”

Gezin op één

Als hij na dit jaar zijn functie als ‘Neukoplambrechts’ neerlegt, wil Ton carnaval anders gaan aanpakken. De afgelopen decennia hebben hij en zijn vrouw Willy alleen carnaval gevierd met de stichting. Nu gaan ze ook wat meer aandacht besteden aan hun gezin.

,,We willen de komende jaren weer eens een keer carnaval vieren met onze kinderen en kleinkinderen, dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. Die vinden het ook ontzettend leuk!”, aldus Ton.