Crowdfunding moet schade voor kinderboerderij Oosterhout beperken na diefstal kluis

Weer dubbeldik­ke rijen auto's op Markt

16:37 GEERTRUIDENBERG - Dubbeldikke rijen auto's op de Markt in Geertruidenberg. Afgelopen weekend leek het of de tijd had stilgestaan in het vestingstadje. Alsof er nooit een autovrije Markt is ingevoerd. Wethouder John van Vugt zag die rijen ook, toen hij er zaterdag een bruiloft bezocht. En zondag was de drukte niet minder.