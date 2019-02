Crowdfunding film Rijenaar succes, dit weekend opnames

RIJEN - Ja het is gelukt. Rijenaar Wessel van Wanrooij kan beginnen aan zijn film Het Begin en het Einde nu een crowdfunding het benodigde bedrag van 5000 euro heeft opgebracht. ,,Dit weekend hebben we twee draaidagen. Dan gaat er negen maanden voorbereiding en in totaal 15.000 euro doorheen”, vertelt hij.

Filmfestival

De film die de regisseur met zijn filmvriend Sean Louw wil maken hopen zij in september te mogen vertonen op het Nederlands Film Festival. Daarvoor hebben ze nu al weer een belangrijke stap gezet. Dat begon met het winnen van een filmpitchfestival waar ze met hun scenario voor de film de eerste 5.000 euro wonnen. Weer 5.000 euro wonnen ze toen ze bij de Ontmoeting, waarbij ervaren partners in de filmindustrie aan beginnende filmers worden gekoppeld, uitverkoren werden door NL Film. Deze maatschappij heeft onder meer Bankier van het Verzet gemaakt, een inzending voor de Oscar. Daar was de eis dat ze zelf nog 5.000 euro via crowdfunding moesten ophalen. ,,We zitten aan 5384 euro”, zegt Wessel trots.

Hoogzwanger

De film van zes minuten gaat over een dilemma waarvoor je gesteld kunt worden. ,,Een hoogzwangere politieagente rijdt ‘s nachts een man aan. Ze wil dit verhullen, maar wordt betrapt door twee bejaarde mannen. Het wordt een sprookjesachtig verfilmd moreel-ethisch dilemma. Wat zou je zelf doen in zo’n situatie?” Dat idee sloeg breder aan bleek. Een opleiding voor filosofie en een opleidingscentrum voor ethiek hebben een licentie gekocht. En dat was een aardige bijdrage aan de 5.000 euro.

Hendrik Groen

De opnames zijn in Den Haag. De rol van de agente speelt de Tilburgse actrice Jamie Grant (Loft). Jules Roijaards (De kleine blonde dood) en Dolf de Vries (Hendrik Groen) spelen de ouderen die het ongeval zien gebeuren. Wessel (21) is regisseur in opleiding aan de Nederlandse Film Academie. Dagelijks reist hij vanuit Rijen naar Amsterdam. Van Wanrooij werkt sinds 2016 samen met Sean Louw. Samen hebben ze verscheidene korte films gemaakt.

Sneakpreview