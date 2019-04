Crowdfundactie voor kinderboerderij MEK levert 5000 euro op: ‘We zijn Oosterhout heel dankbaar’

videoOOSTERHOUT - De crowdfundingsactie die na de inbraak van 24 maart opgestart werd voor kinderboerderij MEK in Oosterhout heeft 5000 euro opgeleverd. Dankzij de honderden steunbetuigingen zien de vrijwilligers het weer positief in.

,,Onze wereld stortte op maandag 25 maart even in”, zegt voorzitter van de kinderboerderij Marja Coolen. Na een fantastisch weekend met vele honderden bezoekers voor de Lammetjes Kijkdagen gingen dieven er ‘s nachts met de kluis vandoor. Inhoud 3000 euro. De hele dagopbrengst. En dat kwam hard aan bij de kinderboerderij aan de Veerseweg die iedere eurocent goed kan gebruiken.

,,De vrijwilligers zaten in zak en as. ‘Wat is het toch een rotwereld’, zeiden we tegen elkaar.” Maar twee weken later ziet de werkelijkheid er een stuk zonniger uit. Niet alleen zorgde de crowdfundingsactie voor heel wat meer geld dan dat er gestolen was. Ook bedrijven boden spontaan hulp aan. ,,En dat was zeer welkom”, zegt Coolen. ,,Een beveiligingsbedrijf gaat in het hele gebouw nieuwe camera’s ophangen. We hebben een oude camera en die haperde op de avond van de inbraak, maar het is helemaal geweldig, we krijgen nu geheel kosteloos een dekkend camerasysteem.”

Daarmee is de koek nog niet op. ,,Een slotenmaker gaat nieuwe goede sloten installeren, de Boerenbond geeft voer voor de dieren en een ondernemer heeft ons voor een prikkie een nieuwe kluis aangeboden.”

Hartverwarmende reacties

Wat de vrijwilligers echter het meeste goed heeft gedaan dat zijn ‘de hartverwarmende reacties.’ Coolen: ,,Het is ongelofelijk. Er deden al driehonderd mensen mee aan de crowdfundingsactie. Daarnaast hebben nog eens driehonderd mensen geld op onze rekening gestort en verder hebben honderden mensen gereageerd op sociale media en ook op de boerderij zelf met opbeurende woorden en ons duidelijk gemaakt hoe belangrijk ze het vinden dat de kinderboerderij bestaat. Dat heeft ons echt uit de put getrokken. Ondanks de ellende zien we nu dat er nog heel veel goede mensen zijn. We zijn Oosterhout heel dankbaar.”

Bij de kinderboerderij is het besef doorgedrongen dat er een andere oplossing gevonden moet worden om de opbrengsten van de horeca veilig op te bergen. Coolen: ,,Als het niet regent, is het hier ieder weekend druk, maar zo druk als tijdens het Lammetjes weekend was het nog nooit geweest. Dat was echt een hit. Ouders met kinderen, grootouders, vele honderden mensen kwamen naar de lammetjes kijken. Ze mochten ook geknuffeld worden en dat is voor kinderen natuurlijk onweerstaanbaar.”

,,Zo’n goed weekeinde hadden we dankzij de horecaopbrengsten en de donaties nooit eerder gehad. Niemand heeft er bij stil gestaan dat de kluis niet veilig genoeg was. We krijgen nu nieuwe camera’s, nieuwe sloten en we hebben een nieuwe kluis, maar we gaan ons ook beraden over de manier waarop we met geld omgaan. Dat moet echt anders. Hoe? Dat zeggen we natuurlijk niet.”

Van de inbrekers die in de nacht van zondag 24 maart de hele kluis uit de kinderboerderij meenamen, ontbreekt nog steeds ieder spoor. Het eigen buurtonderzoek dat de vrijwilligers hebben gehouden heeft qua camerabeelden of getuigen niets opgeleverd. Volgens de politiewoordvoerder zijn er ook nog ‘geen ontwikkelingen’ te melden over het politieonderzoek.