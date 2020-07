Criminelen misbruiken landelijke proef voor legale hennepteelt om boeren te misleiden

MADE - Boeren in de gemeente Drimmelen worden benaderd door criminelen voor hennepteelt. De gemeente ontving meerdere signalen en waarschuwt agrariërs hiervoor. De criminelen misbruiken de landelijke proef, die op poten wordt gezet om legale hennepteelt op sommige plaatsen mogelijk te maken. ,,Maar hennepteelt is nu absoluut niet legaal.”

De boeren worden op ‘opdringerige en soms agressieve toon‘ benaderd, stelt de gemeente. ,,De criminelen vragen om ruimte voor de teelt en bieden af en toe forse geldsommen aan. De personen vertellen dat het telen in de gemeente Drimmelen legaal is. Dit is absoluut niet het geval, benadrukken wij.”

Project C

Drimmelen was in beeld Project C, een initiatief om legale wietproductie mogelijk te maken. De gemeente wees dit echter af, men vreest imagoschade. Ook uitte burgemeester Gert de Kok zijn zorgen over de openbare en veiligheid.

Misbruik

Volgens de woordvoerder misbruiken criminelen de berichtgeving over Project C om aan te geven dat hennepteelt legaal zou zijn. ,,De gemeente Drimmelen maakt zich zorgen over een recente ontwikkeling naar aanleiding van de berichtgeving rondom de landelijke proef met legale wietteelt. Het lijkt er namelijk op dat berichtgeving over een mogelijke teeltlocatie voor hennep in de gemeente Drimmelen nu door het criminele circuit misbruikt wordt om aan illegale hennepteeltlocaties te komen.”

Volgens een woordvoerder hebben twee boeren aan de bel getrokken. ,,Maar zijn ontvangen weer signalen van andere collega's.”

Experiment

De landelijke overheid wil landelijk experimenteren met de productie en verkoop van hennep. Tien telers worden aangewezen door de minister. De locaties zijn nog niet bekend. Onlangs berichtte deze krant over Etten-Leur als potentiële locatie, al is ook hier de gemeenteraad geen voorstander.