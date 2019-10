Countrynummer van Oosterhouter Edwin Schieveld gebruikt in Amerikaans rodeo: ‘Bijzonder dat ze mij vroegen’

Niet iedereen krijgt een mailtje van een Amerikaanse rodeo of ze je muziek mogen gebruiken, maar Schieveld (61) wel. Hij werd benaderd door een fotograaf van Rascal Rodeo. Die had de muziek van Schieveld ontdekt op You Tube en Looperman, een site voor muziekfanaten.

Trots

,,Rascal Rodeo is een evenement voor mensen met een beperking. Heel speciaal dat ze mijn muziek willen gebruiken. Er zijn veel bandjes in Amerika die dit met plezier willen doen, en dan vragen ze mij. Ik ben er best trots op”, zegt Schieveld.

Een liedje van countryliefhebber en muzikant Edwin Schieveld uit Oosterhout wordt gebruikt in het promofilmpje van een echte Amerikaanse rodeo.

Quote De puzzel moet harmonisch in elkaar vallen Edwin Schieveld, Muzikant

Schieveld begon op zijn tiende met gitaar spelen, zijn neef was zijn grote inspiratie. ,,Het zit echt in mijn bloed, ik ben er mee opgegroeid.” De muzikant speelt niet alleen gitaar, maar ook banjo en mondharmonica. Zijn grootste hobby is liedjes maken. Dat doet hij onder meer met digitale loops. Hij speelt de gitaar, banjo en harmonica zelf in. Daarna plakt hij de rest van de instrumenten in het liedje met een speciaal muziekprogramma. ,,Het is niet voor iedereen weggelegd. Je moet de muziek voelen. De puzzel moet echt harmonisch in elkaar vallen”, zegt Schieveld.

