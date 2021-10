Cors Zijlmans terug in de politiek als tijdelijk wethouder in Dongen

Cors Zijlmans (68) was gedurende drie bestuursperiodes wethouder in Steenbergen. Daar hield hij zich onder meer bezig met onderwijs. Drie jaar geleden nam hij afscheid van de politiek. Fractievoorzitters Denise Kunst (VPD) en Pieter Brooijmans (VVD): ,,Met Cors Zijlmans hebben we een goede kandidaat gevonden die met zijn brede ervaring snel de taken kan oppakken. Wij zijn blij dat we met Cors in korte tijd in staat zijn de vacature van wethouder in Dongen kunnen vervullen.”