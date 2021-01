Coronasteun voor deeltaxi: West-Brabantse gemeenten verhogen tarieven

WEST-BRABANT - Om de Deeltaxi West-Brabant overeind te houden tijdens de coronacrisis, willen de zestien samenwerkende gemeenten in de Regio West-Brabant (RWB) voorlopig een hoger bedrag per kilometer overmaken naar vervoerder PZN. Doordat het aantal ritten sterk gedaald is, kost dat de gemeentes onder de streep niets extra.

Het gaat nadrukkelijk niet om de eigen bijdrage die gebruikers van de deeltaxi betalen, maar om de bijdragen uit de gemeentekas. De Oosterhoutse wethouder Clemens Piena, die ook voorzitter is van de RWB-commissie Kleinschalig Collectief Vervoer, bevestigt dat de maatregelen worden genomen om te voorkomen dat PZN omvalt. ,,Om het vervoersaanbod voor onze reizigers beschikbaar te houden tijdens, maar straks ook na de crisis, is het van belang om samen met de aanbieder deze periode door te komen.”

Van maart tot en met augustus 2020 steunden de RWB-gemeenten PZN ook. Toen kreeg het Tilburgse bedrijf een bedrag dat gelijkstond aan 80 procent van het aantal ritten in dezelfde periode in 2019, terwijl het aantal ritten in werkelijkheid nog veel lager lag.

Hoe minder kilometers, hoe hoger de prijs

De periode vanaf september wordt in de nieuwe afspraken in twee stukken opgeknipt. Tot het einde van 2020 liggen de tarieven iets hoger dan vanaf dit jaar, zegt Piena. ,,Om de vervoerders in staat te stellen hun vaste kosten af te bouwen.” De periode vanaf 1 januari loopt ‘tot de situatie genormaliseerd is’, oftewel; tot het einde van de coronacrisis, of in ieder geval totdat het gebruik van de deeltaxi weer op het oude peil zit.

Quote Door de sterke daling van het aantal ritten, levert een hogere prijs per rit geen hogere financiële vraag aan de gemeenten op Clemens Piena, wethouder Oosterhout

De prijs per kilometer hangt voor beide perioden af van het totaal aantal kilometers per maand, zegt Piena. ,,Om een indicatie te geven van de tarieven per 2021: als er 80 procent vervoer plaatsvindt ten opzichte van normaal, stijgt de prijs met 12 procent. Bij 50 procent van het normale aantal kilometers, is de prijsstijging 40 procent.”

Geen extra kosten

Die nieuwe prijsafspraken kosten de gemeenten in totaal ongeveer evenveel als het bedrag dat zij toch al in de begroting hadden opgenomen voor deeltaxivervoer, bevestigt Piena. ,,Door de sterke daling van het aantal ritten, levert een hogere prijs per rit geen hogere financiële vraag aan de gemeenten op.” Gemeenten met een krappe begroting, zoals Bergen op Zoom, komen op die manier niet verder in de knel.

Om de deal rond te maken, moet vóór 1 februari een gewogen meerderheid van de zestien gemeenten akkoord gaan. Ook de provincie heeft daarin een stem.

De RWB bestaat uit de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.