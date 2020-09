Coronaregels overtreden: drie horecazaken twee dagen lang op slot in Geertruidenberg en Drimmelen

Klanten zien vertrekken

Haar collega Gert de Kok van Drimmelen denkt er ook zo over. ,,We zien het aantal coronabesmettingen weer toenemen. Het blijft noodzakelijk dat we met elkaar verantwoordelijkheid nemen en de coronamaatregelen naleven. Uit de signalen blijkt dat controles nodig zijn’’, constateert De Kok. ,,Als het kan, dan laten we het bij een waarschuwing. Waar nodig grijpen we in op basis van de noodverordening. We kunnen zelfs overgaan tot sluiting.’’ En dat is in drie gevallen dus ook gebeurd.